شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تكشف أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية واعتذاراتها المتكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة يسرا اللوزى عن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة وتحديداً منذ وفاة والدها الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي، الذي رحل عن عالمنا في نوفمبر من العام الماضى، حيث اعتذرت يسرا عن المشاركة في العديد من الاعمال الفنية على مدار الأشهر الماضية، كما أصبحت كذلك أقل نشاطاً على السوشيال ميديا.

وأوضحت يسرا اللوزي لـ ”الخليج 365” قائلة: "أعتذر عن المشاركة في الأعمال الفنية التي عرضت عليَ، منذ شهر أكتوبر الماضي لأكثر من سبب، الأول هو أنى أحتاج وقت لنفسي ومع عائلتي بعد خاصة بعد وفاة والدي، والسبب الثاني أنى مازلت أشعر بعدم وجود طاقة لدى أستطيع من خلالها التركيز في العمل مثلما أحب".



يسرا اللوزي

وأشارت يسرا اللوزى إلى أن السبب الثالث وراء غيابها الفترة الماضية إلى :"معظم الأعمال عرضت عليّ، ليست هي التي تبحث عنها، باستثناء عمل أو عملين أعجبك بهم تمنيت المشاركة فيهما، ولكن شعرت أنى مازلت غير قادرة على العمل، خاصة وأن أحدهما كان يتطلب التصوير في لبنان لمدة 3 أشهر كاملة وذلك غير مناسب لى لارتباطى بمواعيد طبية خاصة بإبنتى

وعرض ليسرا اللوزى في موسم عيد الفطر السينمائى فيلم "العنكبوت" الذى شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، حيث انتهت من تصويره منذ فترة وتأجل عرضه.

وفى الدراما كانت آخر أعمال يسرا اللوزى حكاية "بالورقة والقلم" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" والذى تم عرضه أغسطس 2021، وشارك في بطولة الحكاية نور محمود، على الطيب، عماد رشاد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير.