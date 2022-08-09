حقيقة اعتزال ” جوانا ملاح ” للفن بسبب زوجها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:56 مساءً - خرجت الفنانة اللبنانية ” جوانا ملاح ” بتصريحات لها في لقاء عبر فضائية LTV كشفت من خلالها عن حقيقة اعتزالها للفن وما تردد من شائعات بأن زوجها منعها من مواصلة عملها لأن الرجل الشرقي لا يقبل أن تكون زوجته مغنية .

فنفت الفنانة جوانا ملاح كل هذه الشائعات مؤكدة على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف فنها ونجاحها وأنها لا تترك جمهورها إلا لظروف قاهرة وخارجة عن إرادتها .

وعن سبب غيابها عن الوسط الفني والغناء في الفترة الماضية ولسنوات طويلة أشارت جوانا ملاح إلى أنها كانت قد تعرضت لأزمة صحية أجبرتها على التوقف عن مواصلة عملها .

وأضافت أنه على الرغم من غيابها إلا أن أرشيفها الغنائي على موقع يوتيوب حاضر والجمهور مستمر في الاستماع إليها مشيرة إلى أنها عرفت استطاعت أن تترك بصمة في حياتها المهنية حتى لو كانت بسيطة على حد وصفها .