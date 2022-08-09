أحمد السعدني : ” اسوأ يوم في عمري “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:56 مساءً - أحيا الفنان ” أحمد السعدني ” الذكرى الثالثة على وفاة طليقته ووالدة أبنائه ” أمل سليمان ” والتي توافق اليوم الثلاثاء التاسع من أغسطس . ونشر أحمد السعدني صورة لطليقته الراحلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأرفقها بتعليق طالب من خلاله متابعيه بالدعاء لها . فكتب في تعليقه على الصورة : ” 3 سنين بحاول مفتكرش اليوم ده ولا أجيب سيرته لأن باختصار هو اسوأ يوم في عمري ” . وتابع أحمد السعدني : ” بس لو حد هيدعيلك دعوة حلوة بسببى يبقي كتر خيره .. الله يرحمك يا أنضف وأطيب قلب ” .

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