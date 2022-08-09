تطورات الحالة الصحية للفنان ” فاروق فلوكس “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:56 مساءً - يخضع الفنان ” فاروق فلوكس ” لعملية جراحية إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات .

وأعلنت عن هذا الأمر المخرجة ” يسر فلوكس ” إبنة الفنان فاروق فلوكس في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دون الكشف عن طبيعة العملية .

فنشرت يسر فلوكس صورة لوالدها وكتبت في تعليقها عليها : ” عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي .. من فضلكم ادعوا ليه يقوم بالسلامة .. ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا .. لا أحتاج إلا للدعوات ” .