كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة واضحة وللمرة الأولى ل ( زين الدين وعز الدين ) توأم الفنانة ” زينة ” والفنان ” أحمد عز .
وظهرا توأم زينة وأحمد عز في الصورة التي تم نقلها عن موقع (صدى البلد) من داخل مدرستهما وهما يرتديان ملابس المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة .
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين على مواقع التواصل الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى أن زين الدين وعز الدين يشبهان والدتهما زينة كثيرا .
ويأتي هذا الظهور بعد مرور 9 سنوات على إنجاب الفنانة زينة لتوأمها والتي دائما ما تحرص على إبعادهما عن الصحافة والإعلام وعدم نشر صور لهما .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 9 سنوات .. أول صورة واضحة لتوأم زينة وأحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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