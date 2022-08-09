بعد 9 سنوات .. أول صورة واضحة لتوأم زينة وأحمد عز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة واضحة وللمرة الأولى ل ( زين الدين وعز الدين ) توأم الفنانة ” زينة ” والفنان ” أحمد عز .

وظهرا توأم زينة وأحمد عز في الصورة التي تم نقلها عن موقع (صدى البلد) من داخل مدرستهما وهما يرتديان ملابس المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين على مواقع التواصل الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى أن زين الدين وعز الدين يشبهان والدتهما زينة كثيرا .

ويأتي هذا الظهور بعد مرور 9 سنوات على إنجاب الفنانة زينة لتوأمها والتي دائما ما تحرص على إبعادهما عن الصحافة والإعلام وعدم نشر صور لهما .