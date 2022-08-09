شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحدد سعر بيع نجم الفريق وآرسنال يترقب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق آرسنال الإنجليزي محاولاته من أجل التعاقد مع اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي لاعب فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد آرسنال التعاقد مع لاعب الوسط من أجل تدعيم صفوف الفريق في منتصف الميدان خلال هذا الموسم لمحاولة استعادة أمجاد الماضي وبناء فريق جيد للجانرز في المستقبل.

آرسنال يستهدف التعاقد مع نجم ميلان

ووفقا لصحيفة إكسربيس البريطانية، فإن هناك اجتماع سيتم عقده بين مسؤولي آرسنال وميلان بشأن تونالي لحسم موقفه إلا أن اللاعب لا يزال يفكر في العروض.

ميلان يحدد سعر نجم الفريق

تونالي

في المقابل، أكدت الصحيفة البريطانية بأن إدارة فريق ميلان الإيطالي ستفتح الباب أمام اللاعب للرحيل في أي وقت في حالة تلقي عرضا لا يقل قيمته عن 55 مليون يورو.

يذكر أن تونالي صاحب ال22 عاما قد انضم لصفوف ميلان بشكل نهائي في الصيف الماضي قادما من بريشيا بعدما تألق اللاعب كثيرا وتم وصفه بأنه سيكون خليفة الأسطورة بيرلو في الملاعب الإيطالية.

وكان قد نجح آرسنال في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز هام على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ في أولى مباريات الجانرز بالمسابقة ضمن منافسات الأسبوع الأول من البريميرليج.

في المقابل، سيبدأ فريق ميلان الإيطالي منافسات الكالتشيو يوم السبت المقبل الموافق الثالث عشر من أغسطس الجاري بمباراة نارية أمام أودينيزي على ملعب السان سيرو.

وكان قد خاض الفريق الإيطالي العديد من المباريات الودية في فترة الاستعدادات الماضية كان آخرها أمام فيتشينزا الإيطالي وانتهى اللقاء بفوز ميلان بسداسية مقابل هدف.