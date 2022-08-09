شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين بطلة "رهبة" أمام أحمد الفيشاوي والفيلم كوميدي شعبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة نسرين أمين على تقديم دور البطولة النسائية في فيلم "رهبة" أمام الفنان أحمد الفيشاوى، وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق والذي تدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى، ومقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت أيضاَ الفنانة ثراء جبيل إلى أسرة الفيلم

وفى سياق آخر بدأت نسرين أمين هذا الأسبوع، تصوير أول مشاهدها في مسلسل "حرب الجبالى" في العاصمة اللبنانية بيروت، والمكون من 45 حلقة ويشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو أليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وعرض لنسرين أمين مؤخراً فى السينمات فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

يذكر أن نسرين تنتظر أيضاً عرض فيلم الرعب والتشويق "يوم 13" فى السينمات بعدما انتهت من تصويره منذ عامين تقريباً وبدأ صناع فى الترويج له تمهيداً لطرحه قريباً، ويشارك في بطولته أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، وشريف منير وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين وتأليف وإخراج وائل عبد الله.