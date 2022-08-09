شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كيرة والجن" يربح 557 ألف جنيه ليلة أمس الاثنين في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، إيرادات بلغت 557,604 آلاف جنيه فى شباك تذاكر أمس الاثنين ، لتبلغ حصيلة ما حققه الفيلم حتى الآن 101 مليون 500 ألف جنيه ، محافظًا على صدارة إيرادات الموسم، وذلك بعدما انطلق عرضه يوم 30 يونيو الماضى

ومن المنتظر أن يستمر "كيرة والجن" فى حصد الإيرادات بالمعدل الذى يسير عليه حاليًا، وأن يصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيًا فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى حقق 104 ملايين جنيه

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.