شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يدعم الطفلة سيلين مريضة ضمور العضلات الشوكى ويطالب بالتبرع لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الموسيقار الكبير عمر خيرت، الطفل "سيلين" التي تعانى من مرض ضمور العضلات الشوكى، وهى كطفلة ذات العامين، حيث ظهر خيرت في مقطع فيديو عبر صفحتة الشخصية على موقع الفيس بوك قائلا : جمهورى العزيز والحبيب، وحشتونى، أنا بطلب منكم انكم تنقذوا الطفلة "سيلين" ، وهى مساعدة لطفلة، تعانى من مرض ضمور العضلات، وبتمنى أننا نحط أيدينا في ايدين بعض ونساعدها، وأرقام التبرع موجودة على البوست، وبارك الله فيكم، وشكرا لكم جميعا.

يشار إلى ان الطفلة سيلين تعانى من مرض ضمور العضلات، وهى طفلة عمرها لا يتجاوز العامين، ويحاول والديها تأمين المبلغ المطلوب لعلاجها من المرض عن طريق التبرع .



الطفلة سيلين

وفى سياق آخر، يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا يوم 19 أغسطس المقبل، وذلك فى أحد المولات الشهيرة بمدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات الصيف، والذى يعد أقوى حفلات عمر خيرت في الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يستقبل خيرت عدداً كبيراً من جمهوره ومحبيه خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة.

وسيقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهور، ومن بينها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما”، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.