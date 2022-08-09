شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا الفنانة "رجاء حسين": أخلصت لفنها فاحترمها وأحبها الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنانة القديرة رجاء حسين التى لبت نداء ربها اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاما .

وقال جلال، تعد الفنانة القديرة رجاء حسين من الشخصيات الفنية التى تختار أعمالها الفنية بعناية شديدة، أحبت الفن وأخلصت له، فاحترمها جمهورها وأحبها، وتركت له رصيد فنى كبير، ستظل الأجيال المتعاقبة تتذكرها على مر السنين، رحم الله الفنانة رجاء حسين، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .

نالت الفنانة رجاء حسين العديد من التكريمات، حيث كرمتها السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى احتفالية “المرأة المصرية أيقونة النجاح” فى مارس الماضى، وكرمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي في احتفالية عيد الأم المصرية العام قبل الماضي، كما حظيت بالعديد من التكريمات فى عدد من احتفالات وزارة الثقافة كان آخرها الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية في مايو الماضي .

من أشهر أعمالها فى التليفزيون مسلسلات " مارد الجبل، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والبنون، زيزينيا، الشهد والدموع، عايزة أتجوز، ريا وسكينة"، وفى السينما نذكر من أعمالها على سبيل المثال لا الحصر " الليالي الدافئة، عودة الابن الضال، أفواه وأرانب، مال ونساء"، بالإضافة إلى عدة أعمال فى المسرح والإذاعة .