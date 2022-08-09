شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "إنشالله ولد" ينافس على جوائز ورشة فاينال كات بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس مشروع الفيلم الروائي "إنشالله ولد" للمخرج الأردنى أمجد الرشيد على جوائز ورشة فاينال كات فينيسيا التي تقام ضمن فعاليات النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يعقد في الفترة بين 31 أغسطس حتى 10 سبتمبر برئاسة النجمة جوليان مور.

ورشة فاينال كات فينيسيا تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة أفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وكان مشروع إنشالله ولد قد حصل على منحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما نال دعم من صندوق البحر الأحمر خلال فعاليات النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. و نال المشروع دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج.

تبدأ أحداث الفيلم مع نوال التي تفقد زوجها فجأة، فتجد نفسها أمام تحديات المجتمع وقوانينه التي يمكن أن تنقلب موازينه إذا كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا، هيثم عمري، سلوى نقارة، يمنى مروان، محمد جيزاوي، إسلام العوضي.