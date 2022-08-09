شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما ينعى الفنانة الراحلة رجاء حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما وفاة الفنانة رجاء حسين التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وذكرت زينب عزيز أن الوسط السينمائي فقد رمزا من رموز الدراما والسينما المصرية حيث اثرت الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة.

وتقدمت عزيز بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي الراحلة رجاء حسين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى وفاتها المنية فجر اليوم زتم دفن الراحلة بمقابر الأسرة بمدينة ٦ اكتوبر .

وكان قد حضر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، إلي مسجد الشرطة من أجل المشاركة فى صلاة الجنازة علي جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين،كما شارك فى صلاة الجنازة كلا من زوجها السابق سيف عبد الرحمن، بالاضافة إلي ابنتها السيدة أمل، وعدد من الاقارب والاصدقاء.

وولدت الراحلة في محافظة القليوبية، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958، عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. ومن أهم أعمال الراحلة فيلم " أفواه وأرانب"، " مال ونساء" و"نوارة"،" ونس"، الشهد والدموع والمال والبنون مسلسلات "عودة الابن الضال" و"أبناء وقتلة"