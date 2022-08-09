شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال عن "أدبتنا الدنيا": الأغنية ممنوعة لأى اثنين منفصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب رامى جمال، لتاسع أغنية "أدبتنا الدنيا" من ألبومه الجديد "يستاهل بوستين"، عبر حسابه على تويتر، و المقرر طرحها اليوم الثلاثاء على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكتب رامى قائلا:"أنا غير مسؤول عن اللي هيتوجعوا و الغنوه دي ممنوعة لاي اتنين انفصلوا".

وألبوم "يستاهل بوستين" ويضم 12 أغنية مثل: "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعون أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيى يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.