شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سميت الفنانة الراحلة رجاء حسين باسم "عايشة رجاء"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحلت الفنانة القديرة رجاء حسين، اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عامًا، وفى لقاء سابق للفنانة الراحلة لتلفزيون الخليج 365 أجرته الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه، تحدثت عن سبب اسمها الحقيقى "عايشة رجاء"

رجاء حسين قالت :"مكنش بيعيش لهم عيال، وأبويا وأمى كان عندهم ولد قبلى اسمه رجائى وتوفى، وعندما حملت أمى قالت لو جبت بنت هسميها رجاء ولو ولد هسميه رجائى، لكن جدتى أم أبويا قالت لو بنت نسميهاعايشة على اسمى ولو ولد يبقى اسماعيل على اسم جده، لأن والدى اسمه مركب حسين زكى"

تابعت رجاء حسين:" أبويا مرضيش يزعل مراته ولا أمه، فسمانى عايشة رجاء حسين زكى اسماعيل، وماما لها أصول تركية، وعندما انجبت بنت بعدى قالت اسميها عصمت وجدتى قالت اسميها فاطمة على اسم عمتها، فكتبها والدى في الشهادة أيضاً باسم مركب وهو فاطمة عصمت، وهكذا فعل مع 4 من أخوتى ، فنحن 4 بنات وولدين وأنا أكبرهم".

ونعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي وافتها المنية، بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.