شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سميت الفنانة الراحلة رجاء حسين باسم "عايشة رجاء"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
رجاء حسين قالت :"مكنش بيعيش لهم عيال، وأبويا وأمى كان عندهم ولد قبلى اسمه رجائى وتوفى، وعندما حملت أمى قالت لو جبت بنت هسميها رجاء ولو ولد هسميه رجائى، لكن جدتى أم أبويا قالت لو بنت نسميهاعايشة على اسمى ولو ولد يبقى اسماعيل على اسم جده، لأن والدى اسمه مركب حسين زكى"
تابعت رجاء حسين:" أبويا مرضيش يزعل مراته ولا أمه، فسمانى عايشة رجاء حسين زكى اسماعيل، وماما لها أصول تركية، وعندما انجبت بنت بعدى قالت اسميها عصمت وجدتى قالت اسميها فاطمة على اسم عمتها، فكتبها والدى في الشهادة أيضاً باسم مركب وهو فاطمة عصمت، وهكذا فعل مع 4 من أخوتى ، فنحن 4 بنات وولدين وأنا أكبرهم".
ونعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي وافتها المنية، بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.
وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، على تليفزيون الخليج 365 كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه..أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".
رجاء حسين أضافت : "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".
وتابعت:" اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".