"شبراوية أصيلة".. طفل "حدوتة مصرية" يكشف كواليس علاقته برجاء حسين (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"فقدنا شخصية مصرية أصيلة"، بتلك الكلمات تحدث "جيك ليستر" الشهير باسم "أسامة ندير"، عن الفنانة الراحلة رجاء حسين، وكواليس تعاملها معه خلال مشاركته في طفولته فيلم "حدوتة مصرية"، الذي جسد به شخصية الطفل "يحيى شكري مراد"، في العمل الذي تناول سيرة حياة مخرجه الراحل يوسف شاهين.

"جيك" المقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "حزنت جدا لوفاة الفنانة الراحلة رجاء حسين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع كونها تمثل بالنسبة لي الشخصية المصرية الصميمة حتى النخاع، وبالبلدي بنت بلد وشبراوية أصيلة".

وأضاف: "لمست طيبة وبساطة الفنانة الراحلة خلال مشاركتي، في فيلم (حدوتة مصرية)، إذ كنت وقتها محظوظا بالتعامل معها، وحرصها على أن تكون بجواري بحكم كوني وقتها الطفل الصغير الوحيد في الاستوديو، وكانت دائما حريصة على دعوتي لتناول أشهى الوجبات الشعبية معها، مثل الكشري والفول، وتتحدث بكل حب عن انتمائها لمنطقة شبرا".

جيك، تابع: "أذكر إنها علمتني أن أعصر ليمونة على الفلافل فيقل الإحساس بالزفارة".

جيكوب ليستر، الذي أدى مرحلة طفولة "يحيى شكري مراد - يوسف شاهين" في فيلم "حدوتة مصرية"، مقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمريكي الأب والأم والمولد، عاش في مصر، خلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2001، وحمل اسم الشهرة "أسامة ندير" نسبة إلى ندير هاشم، وهو زوج والدته، وكان شيخ المصورين الفوتوغرافيين في مصر.

فيلم "حدوتة مصرية" ثاني أفلام السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، من تأليفه وإخراجه، شارك بالسيناريو والحوار الكاتب محسن زايد، بطولة نور الشريف، يسرا، أحمد محرز، محمد منير، محمود المليجي، توفيق الدقن، هدى سلطان، سهير البابلي، محسن محيي الدين، ماجدة الخطيب، ورجاء حسين.

الفنانة رجاء حسين، رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 عاما، بعد مشوار فني طويل، قدمت خلاله أفلاما عديدة مع المخرج الراحل يوسف شاهين، منها: "العصفور، وعودة الابن الضال، وحدوتة مصرية".

وشاركت الراحلة، في بطولة أفلام: "أفواه وأرانب، المتوحشة، أبناء وقتلة"، وفي التلفزيون مسلسلات "الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا" وغيرها.