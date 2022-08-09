"لما أموت اترحموا عليّا".. وصية رجاء حسين قبل رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو أجرت خلاله مداخلة عبر برنامجها "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، مع الفنانة القديرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وتقول رجاء حسين في المداخلة: "ليا أمنية وحيدة بس.. عندما أتوفى أتمنى إني ألاقي الناس اللي بتحبني بتترحم عليّا.. بس.. دي أمنيتي الوحيدة.. أنا وحيدة.. مليش غير بنتي.. معنديش في الدنيا غير بنتي أمل.. أنا عمري ما قولتها قبل كده".

وعلّقت بسمة وهبة، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "وصية الراحلة رجاء حسين قبل وفاتها.. أرجوكم اعملوا اللي طلبته".

وشُيّع جثمان الفنانة القديرة رجاء حسين، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، ظهر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور طليقها الفنان سيف عبد الرحمن، ونقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي.

ويقام عزاء الفنانة القديرة رجاء حسين، مساء غد الأربعاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

جاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.