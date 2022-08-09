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بحضور طليقها سيف عبد الرحمن وأشرف زكي.. تشييع جثمان رجاء حسين (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شُيّع جثمان الفنانة القديرة رجاء حسين، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، ظهر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور طليقها الفنان سيف عبد الرحمن، ونقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي.

ويقام عزاء الفنانة القديرة رجاء حسين، مساء غد الأربعاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ورحلت رجاء حسين، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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