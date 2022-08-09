مي كساب تنعى رجاء حسين: نسألكم الفاتحة والدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة مي كساب، الفنانة القديرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وكتبت كساب، عبر حسابها بموقع "تويتر": "خالص التعازي لأسرة الفنانة القديرة رجاء حسين، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.