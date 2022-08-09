شكرا لقرائتكم خبر عن فيليب كوستيتش خارج قائمة فرانكفورت لمواجهة ريال مدريد فى السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت قائمة فرانكفورت الألماني التي سيخوض بها مواجهة نظيره ريال مدريد غدًا الأربعاء فى السوبر الأوروبي، غياب نجم الفريق اللاعب الصيربي فيليب كوستيتش، رغم أن اللاعب لا يعاني من أي إصابات عضلية فى الوقت الحالي.

وغاب اللاعب فى الفترة الأخيرة عن تدريبات الفريق الألماني، الأمر الذي دفع مدرب الفريق لإستبعاده عن صفوف الفريق، نظرًا لعدم جاهزية اللاعب البدنية والذهنية، مع إقتراب رحيل اللاعب فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



السبب الحقيقي وراء غياب اللاعب عن المواجهة المرتقبة

وأشارت مصادر قريبة من اللاعب أن السبب الرئيسي فى غياب اللاعب، يأتي لإنهاء اللاعب كافة الإتفاقات التي تخص رحيله عن الفريق فى الفترة القادمة، بعدما توصلت إدارة الفريق الألماني مع نظائرهم فى يوفينتوس الإيطالي لإتفاق شبه نهائي حول رحيل اللاعب.

وأضافت المصادر أن اللاعب لم يتوجه من الاساس إلى فنلندا لمتابعة مباراة فريقه المنتظرة أمام الفريق الملكي، إضافة إلى تواجد اللاعب فى الوقت الحالي فى إيطاليا للتوقيع الرسمي والخضوع للكشف الطبي فى "السيدة العجوز".



قيمة الصفقة المنتظرة من رحيل اللاعب للدوري الايطالي

وأكدت الصحافة الألمانية أن اللاعب الصربي سينتقل ليوفينتوس الإيطالي بقيمة تقترب من 20مليون يورو، على أن تكون مدة التعاقد مع اللاعب حتي صيف 2025.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 4 مليون يورو فى الموسم الأول، على أن تزيد فى العام الثاني ل5 مليون يورو، بعد الإتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية فى العقد الجديد.