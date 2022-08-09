شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنانة القديرة رجاء حسين بمسجد الحامدية الشاذلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت أسرة الفنانة رجاء حسين الذى وافتها المنية فجر اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، موعد عزاءها الذى سيقام غدا الأربعاء، بالقاعة الرئيسية بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وشارك نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، فى صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين ، كما يشارك فى صلاة الجنازة كلا من طليقها سيف عبد الرحمن وشقيقه، بالإضافة إلى ابنتها السيدة أمل، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

ورحلت رجاء حسين عن عالمنا فجر اليوم فى منزلها، عن عمر ناهز 83 عاما، حيث توجه الجثمان مباشرة إلى مدافن العائلة بمدينة 6 اكتوبر، عقب انتهاء صلاة الجنازة .

ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين ، التى وافتها المنية بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، حول علاقتها بضرتها على تليفزيون الخليج 365 كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه..أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

وأضافت خلال تصريحات: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".

وتابعت "اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".