شكرا لقرائتكم خبر عن صيف ياسمين عبد العزيز فى الساحل الشمالى × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقضى النجمة ياسمين عبد العزيز الاجازة الصيفية بصحبة زوجها النجم أحمد العوضى في الساحل الشمالى، حيث تعتاد ياسمين على التواجد هناك في فترة الصيف من كل عام، وذلك قبل عودتها إلى القاهرة لبدء تحضيرات مسلسلها الجديد الذى تجتمع فيه مجدداً مع العوضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2023.

ياسمين عبد العزيز حرصت على مدار الفترة الماضية على مشاركة جمهورها بصور من قضائها الاجازة الصيفية سوار مع زوجها أحمد العوضى أو مع أصدقائها المتواجدين فى الساحل أيضاً، عبر حسابها الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي انستجرام، ودائماً ما تجد هذه الصور تفاعلاً كبيراً من المتابعين لاسيما وأن ياسمين تتمتع بروح مبهجة ودائما ما تكون اطلالاتها على السوشيال تحمل طابع مختلف.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يجتمعان فى رمضان 2032

وكشف أحمد العوضى قبل أسبوعين عن اجتماعه مع زوجته ياسمين عبد العزيز مجدداً في دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جديد يكتبه ناصر عبد الرحمن ويخرجه مصطفى فكرى حيث كتب في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك "رمضان 2023.. وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي"، مختتما: "على الثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان".

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها، مسلسل "اللى مالوش كبير" في شهر رمضان 2021 وجمعها بالنجم أحمد العوضى، وشارك في البطولة خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.



ياسمين عبدالعزيز واحمد العوصى



ياسمين عبد العزيز ونادية الجندى



ياسمين واحمد العوضى على البحر



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى مع الاصدقاء



ياسمين عبد العزيز مع احمد العوضى على البحر



ياسمين عبد العزيز ومنى زكى



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى