شكرا لقرائتكم خبر عن يخلق من الشبه أربعين..وودى هارلسون يتفاعل مع صورة طفلة تشبهه تماما وهو يضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الممثل العالمى وودي هارلسون، صورة شخص يشبهه تمامًا وهو يضحك، لكن المفارقة أن هذا الشخص هو طفل عمره 9 شهور، وذلك بعد تداول الصورة بشكل واسع على موقع تويتر، والطفلة التى تشبهه وتبلغ من العمر 9 أشهر، اسمها كورا.



الطفلة ووودي

وحسب ما نقله موقع "ديلي ميل" عن تقرير لمراسلة CNN جيني موس، فإن قصة الشابه لم تكن متوقعة حتى نشرت والدة الطفلة تغريدة على "تويتر"، كتبت فيها: "حسنًا، ولكن كيف تبدو ابنتنا مثل وودي هارلسون؟".

ليرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي متفقين على التشابه بين الطفلة والنجم العالمى، قائلين: "يكفي لأن ينظر إليك زوجك بطريقة مضحكة"، حيث أعتقدوا أن النجم العالمى هو والد الطفلة، رغم أن وودى، ليس الأب بالتأكيد، لكن هذا لم يمنعه من المشاركة بما أطلق عليها "قصيدة إلى كورا"، وعلق: "أنت طفلة محبوبة، أشعر بالسعادة لمقارنتي بك.. لديك ابتسامة رائعة.. أتمنى فقط لو كان لدى مثل شعرك".

فيما قالت والدة كورا، لشبكة CNN إن قصيدة وودى ستكون بالتأكيد على كعكة عيد ميلاد في وقت ما، وأضافت أن الطفلة لا تبدو دائمًا مثل وودى هارلسون، لكن عندما تظهر بطريقة تشبهه، فإنها تشبهه جدًا، ويكون ذلك عادة عندما تبتسم.