شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يحيى الذكرى الثالثة لوفاة أم أولاده بكلمات مؤثرة.. أسوأ يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان أحمد السعدنى، الذكرى الثالثة لوفاة طليقته الراحلة أمل سليمان، ونعاها بكلمات مؤثرة، حيث قال فى تدوينه عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "3 سنين بحاول مفتكرش اليوم ده ولا أجيب سيرته لأن باختصار هو اسوأ يوم في عمري بس لو حد حيدعيلك دعوة حلوة بسببى يبقي كتر خيره الله يرحمك يا أنضف و أطيب قلب".



أمل سليمان

وفى سياق آخر، كشف الفنان أحمد السعدنى عن سبب إيمانه بالسحر خلال لقائه فى الجزء الثانى من الحلقة ببرنامج "أحلى كلام" الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى ويذاع على قناة الحياة، وقال السعدني إن مسلسل "الكبريت الأحمر" هو سبب ايمانه بالسحر، ومواقف كثيرة حدثت خلال التصوير لم يجد لها أي تفسير.