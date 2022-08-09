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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يحيى الذكرى الثالثة لوفاة أم أولاده بكلمات مؤثرة.. أسوأ يوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان أحمد السعدنى، الذكرى الثالثة لوفاة طليقته الراحلة أمل سليمان، ونعاها بكلمات مؤثرة، حيث قال فى تدوينه عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "3 سنين بحاول مفتكرش اليوم ده ولا أجيب سيرته لأن باختصار هو اسوأ يوم في عمري بس لو حد حيدعيلك دعوة حلوة بسببى يبقي كتر خيره الله يرحمك يا أنضف و أطيب قلب".
أمل سليمان
وفى سياق آخر، كشف الفنان أحمد السعدنى عن سبب إيمانه بالسحر خلال لقائه فى الجزء الثانى من الحلقة ببرنامج "أحلى كلام" الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى ويذاع على قناة الحياة، وقال السعدني إن مسلسل "الكبريت الأحمر" هو سبب ايمانه بالسحر، ومواقف كثيرة حدثت خلال التصوير لم يجد لها أي تفسير.
وروى السعدنى أنه أثناء التصوير كان هناك مشهد كلمات مكتوبة على حائط الحمام بالدم، وبعد انتهاء تصوير المشهد حاول صناعه مسح هذه الكلمات بالماء والصابون وحميع المنطفات إلا أنها لم تمسح نهائيًا، ولجأنا لهدم الديكور بعد ما فقدنا الأمل فى مسح الكلمات.
وأكمل حكايته أن الشخصين اللذين حاولا مسح الكلام المكتوب على الحائط تعرضا لحوادث غريبة، واحد سقط من على السلالم والآخر تعرض لحادث سير،
واختتم أحمد السعدني حكايته عن كواليس مسلسل "الكبريت الأحمر" قائلاً: "بعد الواقعة دي مكنتش عاوز أدخل اللوكيشن".
ومسلسل "الكبريت الأحمر" من تأليف وإخراج عصام الشماع، وبطولة أحمد السعدني وداليا مصطفى وريهام حجاج وعبد العزيز مخيون وسيمون وحازم سمير، وعرض عبر قناة ON E.