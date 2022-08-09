شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح النافورة بالأوبرا يستعد لاستقبال حفل كاظم الساهر الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع دار الأوبرا المصرية اللمسات النهائية على مسرح النافورة لاستقبال حفل القيصر كاظم الساهر مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء، حيث يعد الحفل الثانى للقيصر في مصر خلال أسبوع بعد احيائه حفلاً غنائياً يوم الخميس الماضى في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى وسجل عودته إلى سوق الحفلات المصرية بعد غياب 13 عاماً.

وكانت دار الأوبرا قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر التي انقسمت لأربعة فئات فجاءت الفئة الأولى بمبلغ 5010 جنيهات، والفئة الثانية 4260 جنيها.أما الفئة الثالثة لحفل الساهر فجاءت بمبلغ 3510 جنيهات، والفئة الرابعة والأخيرة فجاءت بمبلغ 2760 جنيها ونفذت التذاكر بعد طرحها مباشرة.

ووضعت دار الأوبرا المصرية مجموعة من الشروط لدخول الحفل وهى، ارتداء الملابس المناسبة للمكان، الالتزام بمقاعد الجلوس، ويمنع تحريكها أو تبديلها، الجلوس في المكان المحجوز، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، يسمح بالدخول بالملابس الكاجوال، وممنوع ارتداء الشورت، غير مسموح الدخول بدون ارتداء الكمامات، الالتزام بالدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم، والخضوع لقياس الحرارة، ممنوع دخول الأطفال دون سن 7 سنوات وممنوع التصوير.

وانتهى الساهر من تصوير حلقة في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وتحدث خلال الحلقة عن مشواره الفني وأبرز المحطات فيه وكذلك عن العديد من الأمور الخاصة البعيدة عن الغناء، كما ام خلال الحلقة بغناء عدد من أغنياته الجديدة التي ستصدر في ألبومه الجديد.



تجهيزان مسرح حفل كاظم الساهر بالاوبرا