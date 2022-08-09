راندا البحيري تعلن اتجاهها لهذا المجال : ” أتمنى أنجح علشانكم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 02:49 مساءً - أعلنت الفنانة ” راندا البحيري ” عن انضمامها لقناة الشمس من أجل تقديم برنامج يحمل إسم ( أو الكتاب The book) وهو مخصص للمسابقات الثقافية ومن المقرر انطلاقه في نهاية شهر سبتمبر المقبل .

فكتبت راندا البحيري في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” حبايبي وأصحابي علشان إنتوا أقرب ناس ليا حبيت أبلغكم إني مضيت مع قناة الشمس برنامج جميل جداً اسمه (the book) (الكتاب) ” .

وتابعت حول تفاصيل البرنامج : ” فكرة وتنفيذ الأستاذ سيد عبد الرازق وإخراج المحترم محمد جيمي .. وعايزة أشكر السادة القائمين علي القناه لأن الفكرة دي فكرة توعوية جميلة هادفة جداً وعلشان قناة تتحمس لإنتاجها يبقي أكيد القناة بتحترم عقل المشاهد ” .

وأضافت راندا البحيري : ” بحبهم جداً في قناتي اللي هكون جزء منها ومبسوطة أوي بالتجربة اللي هتبتدي بيكم وليكم وأتمني أنجح فيها علشانكم برضه ” .