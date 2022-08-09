وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر ناهز ال 83 عاما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 02:49 مساءً - أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” عن وقاة الفنانة ” رجاء حسين ” صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 83 عاما .
فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر معلنا الخبر : ” الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله ” .
ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنانة رجاء حسين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة ظهر اليوم ودفن جثمانها بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر .
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