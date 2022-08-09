سعد الصغير يهاجم بوسي بعد تجاهلها وفاة والدها : ” حرمتيه من الفرح وآخر كلمة قالها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 02:49 مساءً - شن الفنان ” سعد الصغير ” هجوما قاسيا على الفنانة والمطربة ” بوسي ” بعد وفاة والدها وتجاهلها الإعلان أو التعليق على الخبر، كما غابت عن حضور جنازته وتشييع جثمانه .

فقال سعد الصغير في مداخلة هاتفية لبرنامج عرب وود : ” أنا زعلان جدا من بوسي بجد، مهما كان الأب ، أنا كسعد الصغير أبويا وأنا صغير رماني، أبويا مكنش بيأكلني وخلاص وأنا بقيت سعد الصغير أما مش هغرم حاجة لو اديته 1000 ولا 2000 جنيه ” .

وتابع متحدثا عن أمنية والد بوسي قبل وفاته : ” هو كان نفسه في آخر أيامه مش عايز منها حاجة غير إنها بس تسلم عليه في التليفون .. فإنتي حرمتيه من الفرح وحرمتيه من كل حاجة، فآخر كلمة باباها كان قايلها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي ” .

وأضاف : ” مينفعش بوسي اللي معاها الملايين مش هتخسري حاجة .. والمفاجأة بقى إن أنا لما عملت الشقة لأبوها وجبتله الحاجات كلها بعتلها قولتلها هنقول إن إنتي اللي عملتي الحاجة دي واتصالحتو ” .

وأعرب سعد الصغير عن استيائه من عدم دعوة بوسي له ولآخرين ممن لهم فضل عليها على حد قوله لحفل زفافها وعلق على ذلك قائلا : ” في فرحك معزمتيش أي حد، عم أحمد السبكي ده ليه فضل عليكي، الليثي ليه فضل عليكي، أستاذ شريف فشور، حمدي بدر ” .

وأكمل : ” أنا مش عارف يا بوسي، مش إنتي بوسي أختنا بجد .. إحنا بالنسبالها بيئة وهي بقت في حتة تانية خالص فمينفعش الناس دي تيجي فرحي ” .

يذكر أن الحاج ” محمد شعبان ” والد الفنانة بوسي كان قد وافته المنية يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بأمراض الشيخوخة .