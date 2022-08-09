شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس يجري عملية جراحية وابنته تطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنان القدير فاروق فلوكس، عملية جراحية، وطالبت نجلته يسر عبر حسابها على فيس بوك من جميع محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت يسر، قائلة:"عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي منفضلكوا ادعوا ليه يقوم بالسلامه ربنا يحفظك يا بابا يا اغلي حد عندي في الدنيا لا احتاج الا للدعوات".





وقد كشف الفنان القدير فاروق فلوس، فى تصريحات تلفزيونية سابقة، أن لقب "فلوكس" الذى اشتهر به ليس حقيقياً كلقب عائلة، وأن اسمه الحقيقى هو فاروق توفيق صالح مبارك، ونشأته الأولى كانت ما بين مركزى مغاغة وبنى مزار بمحافظة المنيا.

وأضاف:"أنه فى فترة الجامعة قديماً كانت تقام معسكرات للطلاب صيفية من كليات مختلفة لمرسى مطروح وكانت تقام عبر تدشين خيام، موضحا أن أحد زملائه فى المعسكر من كلية دار العلوم والذى بدى ملامحه وزيه غريبة بعض الشيء حيث كان يرتدى قبعة طول الوقت وسروال وقبقاب حيث مازحته طوال الوقت كنت بقوله : يا أقرع مما تسبب فى ضيقه، حيث قام بالجرى ورائى وقال لى يا "فلوكس قلت له عيب وأصر على اللقب قلت خلاص زى بعضه فلوكس فلوكس".