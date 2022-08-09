شكرا لقرائتكم خبر عن بيت ديفيدسون يخضع لعلاج نفسى بسبب مضايقات كانى ويست عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون، أثرت عليه نفسيًا، حيث أشار تقرير جديد إلى أن "بيت" يتابع مع معالج لإجراء "علاج الصدمات" بعد شهور من المضايقات التى تعرض لها من قبل كاني ويست عبر الإنترنت بسبب علاقته بزوجته السابقة كيم.



كيم وبيت

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، الممثل الكوميدى البالغ من العمر 28 عامًا، قرر طلب المساعدة بعد أن نشر كاني، 45 عامًا، العديد من المنشورات التهديدية عنه على وسائل التواصل الاجتماعى، بما في ذلك الإدعاء بأنه توفي عبرصفحة صحيفة مزيفة، وذلك احتفالا بانفصاله عن كيم، ويقال إن نجم Saturday Night Live يتلقى علاجًا للصدمات منذ أبريل.

كما يُقال - حسب التقرير - إن كيم كانت تدافع بقوة عن بيت، ولن تقف مع هذا النوع من السلوك من زوجها السابق، حسبما قال المصدر لموقع Dailymail.com.

وانتهت قصة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان الرومانسية مع بيت ديفيدسون، بعد 9 أشهر من المواعدة والصدام مع طليقها مغني الراب كاني ويست، حيث انتشر عبر العديد من المواقع الأمريكية مثل People و E! أخبارا تؤكد أن كارداشيان وديفيدسون، انفصلا هذا الأسبوع، ولم يتم ذكر الأسباب.

وتصدرت كارداشيان، 41 عاما وديفيدسون، 28 عامًا، عناوين الصحف لأول مرة عندما شوهدوا وهم يمسكان بأيديهما في كاليفورنيا، في أكتوبر 2021، لتبدأ التكهنات والشائعات حول ارتباطهما، وكانت علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون، هي الأولى لها بعد انفصالها عن زوجها كاني ويست، والد أبنائها، نورث 9 سنوات، وشيكاجو 4 سنوات، وسانت 6 سنوات، وسام 3 سنوات.