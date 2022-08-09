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بيت ديفيدسون يخضع لعلاج نفسى بسبب مضايقات كانى ويست عبر الإنترنت

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون، أثرت عليه نفسيًا، حيث أشار تقرير جديد إلى أن "بيت" يتابع مع معالج لإجراء "علاج الصدمات" بعد شهور من المضايقات التى تعرض لها من قبل كاني ويست عبر الإنترنت بسبب علاقته بزوجته السابقة كيم.

كيم وبيت
كيم وبيت

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، الممثل الكوميدى البالغ من العمر 28 عامًا، قرر طلب المساعدة بعد أن نشر كاني، 45 عامًا، العديد من المنشورات التهديدية عنه على وسائل التواصل الاجتماعى، بما في ذلك الإدعاء بأنه توفي عبرصفحة صحيفة مزيفة، وذلك احتفالا بانفصاله عن كيم، ويقال إن نجم Saturday Night Live يتلقى علاجًا للصدمات منذ أبريل.

'Appalling': Kim, 41, found Kanye's Instagram post on Monday - an image of a fake New York Times newspaper with the headline 'Skete Davidson dead at age 28' - 'appalling'

كما يُقال - حسب التقرير - إن كيم كانت تدافع بقوة عن بيت، ولن تقف مع هذا النوع من السلوك من زوجها السابق، حسبما قال المصدر لموقع Dailymail.com.

It's over: Kim and Pete split last week after struggling to make their schedules and the distance work as he is currently filming in Australia

وانتهت قصة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان الرومانسية مع بيت ديفيدسون، بعد 9 أشهر من المواعدة والصدام مع طليقها مغني الراب كاني ويست، حيث انتشر عبر العديد من المواقع الأمريكية مثل People و E! أخبارا تؤكد أن كارداشيان وديفيدسون، انفصلا هذا الأسبوع، ولم يتم ذكر الأسباب.

وتصدرت كارداشيان، 41 عاما وديفيدسون، 28 عامًا، عناوين الصحف لأول مرة عندما شوهدوا وهم يمسكان بأيديهما في كاليفورنيا، في أكتوبر 2021، لتبدأ التكهنات والشائعات حول ارتباطهما، وكانت علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون، هي الأولى لها بعد انفصالها عن زوجها كاني ويست، والد أبنائها، نورث 9 سنوات، وشيكاجو 4 سنوات، وسانت 6 سنوات، وسام 3 سنوات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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