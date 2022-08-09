شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على جثمان رجاء حسين ودفنها بمدافن العائلة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي الراحلة رجاء حسين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى وفاتها المنية فجر اليوم ٩ اغسطس، ومن المقرر أن يتوجه الجثمان إلي مدافن العائلة بمدينة ٦ اكتوبر بحسب قول طليقها سيف عبد الرحمن.

وكان قد حضر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، إلي مسجد الشرطة من أجل المشاركة فى صلاة الجنازة علي جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين،كما شارك فى صلاة الجنازة كلا من زوجها السابق سيف عبد الرحمن، بالاضافة إلي ابنتها السيدة أمل، وعدد من الاقارب والاصدقاء.