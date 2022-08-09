شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى ناعية رجاء حسين: رحلت الفنانة المثقفة الملتزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة هند صبرى الفنانة القديرة رجاء حسين ، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وكتبت هند عبر حسابها على تويتر، قائلة: "فقدنا اليوم قامة كبيرة.. رحلت جدتى فى "عايزة اتجوز".. وداعا الفنانة المثقفة الملتزمة القديرة رجاء حسين ".



هند صبري ناعية رجاء حسين

رجاء حسين ، فى تصريحات سابقة قبل رحيلها، على تليفزيون الخليج 365 كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه.. أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

رجاء حسين أضافت خلال تصريحاتها: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالى لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".

رجاء حسين تابعت "اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".