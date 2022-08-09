شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عبد الرحمن: جثمان رجاء حسين سيوارى الثرى بمدافن العائلة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيف عبد الرحمن طليق الفنانة رجاء حسين لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يوارى جثمان الفنانة الراحلة الثرى فى مدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر، عقب صلاة الجنازة مباشرة، متمنيا من الله أن يرحمها برحمته الواسعة.

وبدى سيف عبد الرحمن حزينا للغاية على وفاة طليقته وأم ابنه الشهيد بعد أن فارقت الحياة صباح اليوم الثلاثاء.

ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفنى للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين، التى وافتها المنية بعد حياة حافلة بالفن والإبداع، لتترك فى ذاكرة محبيها أعمالا لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، حول علاقتها بضرتها على تليفزيون ”الخليج 365” كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه.. أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

وأضافت خلال تصريحات: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالى، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت".

وتابعت "اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقى، وكذلك أخى، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعى، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتى والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذى وقع على حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتى بزوجة طليقى زى علاقتى ببنتى، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".