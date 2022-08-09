شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح ينعى الفنانة رجاء حسين: تركت أعمالا لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي وافتها المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

توفيت الفنانة رجاء حسين، منذ قليل، عن عمر ناهز 83 عامًا، وسوف يتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وذلك حسبما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365".

وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، على تليفزيون الخليج 365 كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه..أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

وأضافت خلال تصريحات: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".

وتابعت:" اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".