شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يغنى "هو النهارده إيه" الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى، والأغنية تحمل اسم "هوا النهاردة إيه" من كلمات منة عدلى القيعى وألحان أحمد طارق يحيى، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الفيلم في دور العرض السينمائية.



عمر كمال

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس، حمدى الميرغنى، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، اسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله، وينتمى العمل لنوعية الأفلام الكوميدية.

وفى سياق مختلف حل الفنان عمركمال، ضيفًا على برنامج "ملوك التريند"، الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 مساء كل خميس، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى حواره قال كمال :"أنا أعتذر للفنان الكبير هانى شاكر، لأننا زعالناه وتسببنا في مشاكل كتيرة، وبقوله حقك على راسنا، وأتمنى أن تعدل عن قرارك في الاستقالة

وتابع عمر كمال في حواره قائلاً: "أنا لم أتصالح مع حمو بيكا وكل واحد فينا في حاله، وهذا أفضل بالنسبة لنا. " كما تعهد عمر كمال أمام مشاهدى تليفزيون الخليج 365، بأنه لن يستعين براقصات في كليباته، سواء أجنبيات أو مصريات، وهذا بناء على طلب العديد من متابعينه، الذين قالوا له إنه لن يحتاج إلى الراقصات في كليباته لكى يحقق نجاحا، وخاصة أن هناك متابعين كثيرين يرفضون تلك الظاهرة في الكليبات المصرية.

كان قد طرح مؤخرًا الفنان عمر كمال، أحدث كليباته التي يتعاون فيها معه حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، والأغنية بعنوان "حلوين" كلمات وألحان عمر القاضي، وتوزيع إسلام شيبسى من إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة