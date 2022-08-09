فاروق فلوكس يجري عملية جراحية.. وابنته تطلب الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يخضع الفنان القدير فاروق فلوكس، لعملية جراحية حاليا في أحد المستشفيات.

ونشرت ابنته يسر فلوكس، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، صورة لوالدها، وعلّقت: "عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي.. من فضلكم ادعوا ليه يقوم بالسلامة.. ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا.. لا أحتاج إلا للدعوات".

وفي فبراير الماضي، وبرعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، احتفالية كبرى لتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس، بالمسرح القومي.

وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير فاروق فلوكس، وإهداء الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء فاروق فلوكس، كما أحيا الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو تامر غنيم؛ من خلال تقديم مجموعة من أروع الأغاني التراثية المصرية؛ غناء: المطربة أنغام مصطفى؛ والمطرب أحمد محسن؛ والمطربة هند عمر.