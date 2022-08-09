"ادعوا لها بالمغفرة".. منذر رياحنة ينعى رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان منذر رياحنة، الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

ونشر رياحنة، صورة "رجاء" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "القديرة... الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله.. ادعوا لها بالمغفرة.. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة القديرة رجاء حسين، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويقام العزاء مساء غد الأربعاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.