سيدة مصرية أصيلة.. انتصار السيسي تنعى رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفنانة القديرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وكتبت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها.. رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمت".

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.