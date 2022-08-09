بهذه الكلمات.. أحمد فهمي ينعى رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان أحمد فهمي، الفنانة القديرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وكتب فهمي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة رجاء حسين".

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.