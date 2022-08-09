20 صورة من جنازة رجاء حسين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود بكار:

يتوافد المعزون على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وفي مقدمة الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.