إيرادات الأفلام.. "تسليم أهالي" يحافظ على الصدارة و"بحبك" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يتنافس على إيرادات شباك تذاكر أفلام الصيف 2022، 4 أفلام، وهي "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، و"تسليم أهالي". وحققت الأفلام الأربعة إيرادات مجتمعة بلغت 2,104,108 أمس الاثنين 8 أغسطس، وجاء ترتيب الأفلام كالتالي:

إيرادات فيلم تسليم أهالي

تصدر فيلم "تسليم أهالي" إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 846,878 ألف جنيه، وهو من بطولة: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي وروزناما".

إيرادات فيلم كيرة والجن

وفي المركز الثاني جاء فيلم "كيرة والجن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 557,604 ألف جنيه، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، أحمد مالك، علي قاسم، تامر نبيل، ولارا إسكندر وغيرهم.

إيرادات فيلم عمهم

وجاء فيلم عمهم في المركز الثالث، بتحقيقه إيرادا بلغ 427,516 ألف جنيه، من تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد لطفي، هدى المفتي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

إيرادات فيلم بحبك

وجاء فيلم "بحبك" في المركز الأخير في شباك التذاكر، محققا 272,110 ألف جنيه، من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي ومدحت تيخا ومجموعة كبيرة من الفنانين، إنتاج حسام حسني.