رحلت جدتي في "عايزة أتجوز".. هند صبري تنعى رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة هند صبري، الفنانة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وكتبت صبري، عبر حسابها بموقع "تويتر": "فقدنا اليوم قامة كبيرة.. رحلت جدتي في (عايزة أتجوز).. وداعا الفنانة المثقفة الملتزمة القديرة رجاء حسين".

مسلسل "عايزة أتجوز" إنتاج عام 2010، من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ غادة عبدالعال، بطولة هند صبري، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، كارولين خليل، طارق الإبياري، ورجاء حسين وغيرهم.

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع المخرج يوسف شاهين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.