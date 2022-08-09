شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة وفاء صادق تمر بأزمة صحية وتطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة وفاء صادق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة وكشفت فيها عن مرورها بأزمة صحية وعلقت عليها قائلة : «وحشتونى قوي.. أنا أسفة بقالي فترة مش معاكم، شوية ظروف صحية سيئة.. دعواتكم ليكم وحشة بجد.



بوست وفاء

يذكر أن الفنانة وفاء صادق شاركت كضيفة شرف فى الموسم الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، للفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" كتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

كما شاركت من قبل فى مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ومجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.