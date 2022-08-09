شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مايا برسالة حب وصور بعد سفرها للدراسة فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة روجينا، صور لابنتها مايا للاحتفال بعيد ميلادها، وهو أول عيد ميلاد يمر دون وجودها بجانب عائلتها حيث سافرت للدراسة في لندن، وعلقت روجينا علي الصور التى نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "كل لحظة وانتى سعيدة كل سنة وانتى حلمى اللى كل يوم بشوفة بينورعيونى كل سنة وانتى دايما سندى وبنت عمرى.. سنة كلها خيروفرح وسعادة ونجاح ورضا.. أول عيد ميلاد يمر وانتى بعيدة عنى وانتى مش فى حضنى.. كل سنة وانتى دايما فى قلبى".



ابنة روجينا



اشرف وروجينا وابنتهما وهي صغيرة



روجينا وابنتها وهي صغيرة



روجينا وابنتيها



روجينا واشرف زكي وابنتهما



روجينا وعائلتها



تدوينه روجينا على إنستجرام



مايا ابنة روجينا

وعلى جانب آخر، نشرت روجينا، - فى وقت سابق - عبر حسابها على "انستجرام" فيديو مؤثر للحظة وداع ابنتها مايا أشرف زكي في المطار التي اتجهت إلى لندن من أجل دراسة الإخراج هناك، الفنانة روجينا ظهرت مع أفراد أسرتها وهي تودع ابنتها في لحظات مؤثرة وصعبة حيث كانت تبكي شقيقتها مريم في هذه اللحظة بينما تطالبها الفنانة روجينا بالتماسك.

وعلقت روجينا على الفيديو الذي قامت بنشره فكتبت: "وحشتيني أوى يعمرى ربنا يحفظك وترجعى بالف سلامة واشوفك اهم مخرجة فى العالم ربنا يوفقك فى دراستك دايما فخورة بيكى"، وحرصت ابنتها مايا على التعليق على ما كتبته والدتها والفيديو بعد وصولها إلى لندن فكتبت: " بحيك بحبك وحشتوني جدا ربنا يخليكوا ليا".