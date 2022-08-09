شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب رفض رجاء حسين مصطلح "ضرة" وحبها لزوجة طليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة القديرة رجاء حسين،اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عامًا، و يتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، على تليفزيون الخليج 365 كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه..أنا وزوجة سيف عبد الرحمن دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

وأضافت خلال تصريحات: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".

وتابعت:" اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".

رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين



رجاء حسين