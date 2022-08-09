شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصعب محنة تعرضت لها الراحلة رجاء حسين فى حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة الراحلة رجاء حسين التي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 83 عاما أنجبت من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن " سيف وأمل" وعام 2014 تعرضت لأصعب أزمة ومحنة في حياتها وهى استشهاد ابنها العقيد كريم سيف والتى أثرت عليها بشدة

ورغم مرور أعوام على استشهاد ابنها، لكنها كانت فى حالة حزن دائم وخصوصا عندما تأتى سيرته تبكي فى كثير من الأحيان حين يأتي سيرته وقالت من قبل فى أحد اللقاءات التليفزيونية: استشهاد ابنى أثرعلى حياتي كلها، مؤكدة أن وزنها انخفض كثيرًا من كثرة التفكير فى الشهيد وقالت فى تصريح آخر: كنت انتظر نجلى يحملنى للدار الأخرة ولكنه سبقنى وحملته".

يذكر أن آخر تصريحات أدلت بها الفنانة الراحلة رجاء حسين، التى وافتها المنية صباح اليوم، كانت فى يوم 9 مارس الماضى بعد تكريمها فى احتفالية المرأة وأدلت وقتها بعدة تصريحات عبرت فيها عن سعادتها بذلك التكريم، وقالت: إن تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية، يعد تشريفا غير طبيعى، متابعة: أنا عاوزة أى حد يجى مكتبة التكريمات اللى عندى، لكن كلهم فى كوم والتكريم ده كوم تانى.. أنا منمتش من إمبارح.