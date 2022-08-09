شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلة رجاء حسين.. تزوجت الفنان سيف عبد الرحمن وانفصلت عنه بعد 51 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة الراحلة رجاء حسين التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض صباح اليوم عن عمر يناهز 83 عاما، تزوجت من الفنان سيف عبد الرحمن بعد قصة حب جمعت بينهما على خشبة المسرح، وأثمرالزواج عن إنجاب "كريم وأمل" واستشهد العقيد كريم سيف منذ 7 سنوات ولكن ذلك الحب لم ينتهى مع مرور الزمن حيث انهما انفصلا بعد زواج استمر ما يقرب من 51 عامـل

وقالت رجاء في أحد البرامج تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من صعاب ومشاكل لمدة 51 عاما، حرصا على استقرار أسرتي وعندما توفي ابني كريم، قررت الانفصال لأن اللي كنت خايفه عليه راح خلاص، وابنتي أمل كانت قد تزوجت".

وأضافت رجاء حسين: "عشت أياما صعبة وبكيت كثيرا، لكن المرأة العاقلة تهتم باستقرار أسرتها، وتضع أولادها في المقام الأول، ولكنني ضد أن يفعل الرجل ما يحلو له، ثم ينتقد كل تصرفات وقرارات المرأة".