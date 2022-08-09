شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر ضيف شرف فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان مصطفى خاطر من تصوير مشاهده كضيف شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد والذي تم استئنافه هذا الأسبوع، حيث صور المشاهد الخاصة به على كورنيش النيل وجمعته بفهمى وهنا، ويجسد خاطر خلال أحداث الفيلم شخصية بائع على عربة حمص الشام.

فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرفو العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

وكان آخر أعمال مصطفى خاطر في السينما فيلم "تماسيح النيل" وشارك في بطولته، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

أما أحمد فهمى فقدم آخر أفلامه "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.