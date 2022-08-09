شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تصريحات رجاء حسين بعد تكريمها فى احتفالية المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت آخر تصريحات أدلت بها الفنانة الراحلة رجاء حسين، التى وافتها المنية صباح اليوم، فى يوم 9 مارس الماضى بعد تكريمها فى احتفالية المرأة وأدلت وقتها بعدة تصريحات عبرت فيها عن سعادتها بذلك التكريم، وقالت: إن تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية، يعد تشريفا غير طبيعى، متابعة: أنا عاوزة أى حد يجى مكتبة التكريمات اللى عندى، لكن كلهم فى كوم والتكريم ده كوم تانى.. أنا منمتش من إمبارح.

وأضافت رجاء حسين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "DMC"، أن السيدة الأولى محترمة ومثقفة وبسيطة مع الجميع وصادقة وابتسامتها تدخل القلب بشكل غير طبيعى، وتابعت: "قالت لى أمس الله عليكى أنا بحبك أوى أنت إنسانة كويسة.. فقلت لها وأنا بحبك جداً".

ولفتت "رجاء حسين" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى إلى دعم المرأة في المجتمع المصرى، أيضاً تسعى السيدة قرينته في ذلك الاتجاه، وتابعت: "أنا لم أتوقع أنى اتكرم وأنا في السن ده.. أنا سعيدة بشكل كبير.. وعاملة زى اللى جالها فستان العيد ووخداه في حضنها ومش نايمة".