شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الونش" 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "الونش" يوم 20 أغسطس الجارى، حيث يواصل المؤلف أحمد عبد الفتاح كتابة الحلقات، ويجرى مخرج العمل إسماعيل فاروق المعاينات الأخيرة لبعض المناطق للتصوير فيها يشارك فى بطولة المسلسل كل من محمود عبد المغنى وايهاب فهمى وميريهان حسين ومنه فضالى.

"الونش" يسجل التعاون الثالث على التوالي بين السيناريست أحمد عبد الفتاح ومحمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق بعدما قدموا سويًا مسلسلى "الأخ الكبير" الذى شارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، عبير صبرى، أحمد حلاوة، محمود حجازى، هاجر أحمد، و"ضربة معلم" وشارك في بطولته هاجر أحمد، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، محمد عز وإنعام سالوسة.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

أما المخرج إسماعيل فاروق فانتهى مؤخراً من تصوير فيمله الجديد "مغامرات كوكو" والمقرر طرحه في دور العرض قريباً، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر،