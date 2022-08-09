"حب وعناق وبكاء على الهواء".. تفاصيل علاقة رجاء حسين وزوجة طليقها سيف عبد الرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفيت الفنانة القديرة رجاء حسين، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر داخل مسجد الشيخ زايد.

وفي مارس 2021، حلّت الفنانة رجاء حسين، ضيفة على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، وخلال اللقاء تحدثت عن انفصالها عن الفنان سيف عبد الرحمن، قائلة: "الراجل له إنه يفعل ما يشاء والست لأ، بعد وفاة ابني العقيد كريم، أخدت قرار الانفصال رغم إن جوازنا مرّ عليه 51 سنة، لأن اللي كنت خايفة عليه راح، وأنا تعبت وأخدت القرار مع الاحتفاظ بالذكريات".

وعند سؤالها عن الصعوبات التي واجهتها في فترة زواجها، قالت: "بقيت أعيط كتير، بس الست العاقلة تحط ولادها الأول، وكنت في حياتي وبشوف واجباتي الزوجية من غسيل، طبيخ، مذاكرة للولاد، والحفاظ على سمعته وسمعة ولادي".

كما تحدثت عن طليقها سيف عبد الرحمن وزوجته المخرجة دينا واصف، قائلة: "هو طيب ومحترم وعاملني كويس أوي، وعمره ما عمل لي حاجة وحشة، لكن خلاص، وهو تزوج وزوجته من أحب الناس ليّا، وهي ست محترمة ومثقفة وصاحبتي".

وفاجأتها دينا واصف بظهورها خلال اللقاء، واستقبلتها "رجاء" بالعناق والبكاء، وقالت: "ما اتضايقتش خالص لما سيف اتجوز، أنا ماكنتش عايزة أكمل ولما مش بتبقي عايزة مابيهمكيش حاجة ومابتبقاش جواكي مشاعر غيرة، وأنا مش بحب كلمة ضرة.. وأنا هلاقي ضرة حلوة كده فين، وبدعي بمنتهى الحب لزوجة طليقي.. ربنا يربط على قلبها".

رجاء حسين ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل.

انضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958، وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين، وآخر أعمالها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017.